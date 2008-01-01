Пресса о нас

Провайдер облачных и хостинговых сервисов Selectel и агентство iKS-Consulting провели масштабное исследование, оценив степень проникновения облачных, прежде всего IaaS-решений, в российский бизнес.

Исследователи пояснили, что цель такой работы — проанализировать глубину проникновения облачных, прежде всего IaaS-решений в бизнес, изучение потребностей заказчиков и их взаимодействия с провайдерами облачных услуг. В рамках исследования был проведен телефонный опрос среди 180 компаний, работающих на территории России, который охватил CIO, их заместителей, ведущих сотрудников и других лиц, ответственных за развитие ИТ-инфраструктуры компаний среднего и крупного российского бизнеса.

Время не стоит на месте

Исследование Selectel показало, что подавляющее большинство бизнес-структур уже имеют опыт использования облачных решений. К слову, еще несколько лет назад «облака» проходили в B2B под лозунгом «любопытно, но боязно».

Сегодня, как отмечают в Selectel, преимущества использования облачных решений, всей совокупности инфраструктурных (IaaS) и софтверных (SaaS) сервисов стали понятны российским потребителям. 80% опрошенных заявили, что они уже используют облачные решения в бизнесе. Не используют и не планируют использовать облака только 11%, еще 9% не применяют облачные решения, но собираются делать это в ближайшем будущем.

По данным TAdviser, более 60% организаций из разных отраслей экономики России уже в той или иной степени пользуются «облаками».

IaaS: какие предпочтения?

Большинство респондентов (65%) использует виртуализированную инфраструктуру, развернутую на своей корпоративной площадке. 19,9% размещает свои системы в рамках собственной инфраструктуры и параллельно с этим у облачного провайдера. Только у облачного провайдера — 13,7%.

«Только большие и технологически развитые компании могут позволить себе настоящие облака on-premise, — меж тем уверен директор по развитию услуг Selectel Александр Тугов. — Если же у компании десять серверов в арендованной стойке в дата-центре, ей недоступны главные преимущества облака — гибкость и масштабируемость. Такие предприятия, по сути, оперируют виртуализированной средой без возможности масштабирования, изменений параметров инфраструктуры и т. д. При этом потребление ресурсов осуществляется по классической модели с капитальными затратами на собственное оборудование и покупку сервиса у одного из вендоров».

Эксперты выяснили: все больше потребителей склоняется к гибридной модели (20% уже перешли на эту модель): не отказываясь от использования существующих вычислительных мощностей on-premise, они начинают использовать мощности облачного провайдера.

«В ближайшем будущем мы увидим максимальный рост доли именно гибридного облака, в силу плавной миграции и невозможности быстрого отказа от on-premise-решений», — прогнозирует Александр Тугов.

Предсказуемо облачную инфраструктуру активнее всего используют в телекоме, финансовом секторе и ИТ. В этих отраслях востребовано наибольшее количество виртуальных машин, 10—15 тыс. на одного заказчика. В Selectel отмечают, что значительно снизить затраты на виртуализацию позволяют решения OpenSource. Среди них есть зрелые технологии (OpenStack, Linux), которые можно внедрять для промышленных облаков высокой надежности. По мнению Александра Тугова, использование решений OpenSource особенно выгодно компаниям, владеющим большой ИТ-инфраструктурой, так как позволяет добиться существенной экономии на лицензиях.

Безопасные страхи

Безопасность перестала быть основным препятствием миграции в облако. «Если раньше в качестве основной проблемы называлась безопасность, то сейчас она не входит даже в первую тройку (отмечена у 11,8% респондентов), что в целом соответствует общемировым трендам, — говорят в IKS-Consulting. — При этом виртуализация имеющихся вычислительных мощностей может быть значительно затруднена наличием „зоопарка“ оборудования (12,7%), что тоже является типичной ситуацией для отечественных компаний».

При этом не стоит забывать, что виртуализация не всегда оправданна. «Существуют технические ограничения систем виртуализации, снижающие скорость операций чтения-записи дисков, интенсивность сетевого обмена данными, -отмечает Александр Тугов. — Сейчас у некоторых провайдеров появилась возможность заказа физического сервера по облачной модели, когда клиент может удаленно управлять физическим сервером так же гибко, как виртуальной машиной в облаке».

Охват рынка

На сегодняшний день на рынке облачных услуг наблюдается серьезная конкуренция. Есть крупные глобальные игроки, предлагающие свои облачные платформы (AWS, Microsoft, Google и др.), поставщики аппаратных и программных средств. Кроме того, в России достаточно и локальных поставщиков (DаtaLine, Selectel, «Ай-Теко», «ИТ-Град», КРОК и др.). Среди них как провайдеры исключительно облачных сервисов, так и телеком-, ИТ- и инфраструктурные компании, которые имеют в своем продуктовом портфеле различные облачные IaaS-решения. «Рынок достаточно разнообразен, разнороден и сегментирован по набору услуг, — отмечают при этом в IKS-Consulting. — В ближайшей перспективе в сегменте IaaS окончательно определятся лидеры, которым будет принадлежать львиная доля рынка. Остальные IaaS-игроки либо будут поглощены, либо станут обладателями узкой отраслевой экспертизы, либо уйдут с рынка».

Аналитики дают критерии, по которым заказчики могут определить облачного провайдера с учетом всех своих предпочтений. «Надо исходить не только из ценового предложения, но и понимать уровень надежности и устойчивости его инфраструктуры, масштаб существующей клиентской базы, возможности инвестирования в дальнейшую автоматизацию и повышение качества облачных сервисов», — подытоживают в IKS-Consulting.

Источник: www.tdaily.ru