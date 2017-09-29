Пресса о нас

Петербургский облачный провайдер Selectel будет продавать компаниям облачные сервисы, обеспеченные сетью компьютеров и серверов, работающей на основе технологии блокчейн. Для российского рынка это первый подобный проект. С его помощью Selectel рассчитывает сократить себестоимость ряда сервисов и снизить объем ввода собственной инфраструктуры в будущем. Главный риск такой стратегии, по мнению экспертов и участников рынка, — возможная утечка данных клиентов.

Армия неудовлетворенных

Для реализации проекта Selectel заключила соглашение с блокчейн-платформой SONM, аккумулирующей децентрализованные вычислительные мощности.

«В первую очередь мы планируем предложить такие сервисы, как файловое хранилище (NAS) и объектное хранилище, аналог Amazon S3», — говорится в сообщении пресс-службы Selectel.

Рынок облачных технологий — один из самых быстрорастущих сегментов хранения и обработки данных, говорится в отчете исследовательской компании Gartner. Gartner оценила рынок облачных сервисов в 210 млрд долл. в 2016 году. В 2017 году объем рынка, по прогнозам аналитиков, должен возрасти до 250 млрд. долл.

Платформа SONM, по словам руководителя направления аналитики и исследований компании Евгения Манаева, рассчитывает привлечь к вычислениям армию неудовлетворенных своими доходами майнеров — пользователей ПК, предоставляющих свои мощности под нужды обращения криптовалют за вознаграждение от системы.

«При майнинге традиционных криптовалют сотни тысяч людей с помощью видеокарт в ПК, специального оборудования выполняют не имеющие практической пользы математические операции, перебирая хэши в попытках найти блок, который даст им нужную криптомонету. Чтобы заработать на этом, необходима глубокая степень понимания того, что происходит на рынке, нужно разбираться в токенах, биржах, обменных курсах. Вместо этого мы предлагаем майнерам зарабатывать на решении практических задач — предоставлять свои мощности для корпоративных нужд — таких как, например, хранение данных, расчеты нейросетей, хостинг сайтов», — цитирует пресс-центр Манаева.

Ценовая конкуренция

По словам исполнительного директора Selectel Олега Любимова, использование распределенных вычислительных мощностей конечных пользователей позволит дата-центрам частично отказаться от собственной инфраструктуры.

«Сегодня стоимость строительства дата-центра в расчете на 1 МВт мощности составляет приблизительно 1,5-2 млн долл. С учетом затрат на подведение электросетей, закупку серверного и коммутационного оборудования и других сопутствующих расходов, эта цифра может увеличиться до 3 млн долл. Срок окупаемости инфраструктурных проектов при ставках кредитования 10-12% годовых составляет 3-5 и более лет. Стоимость привлечения децентрализованных ресурсов в разы меньше и не предполагает капитальных затрат. Их объем при этом практически не ограничен. Этот ресурс в будущем может изменить привычные для провайдеров бизнес-подходы», — говорит Любимов.

В результате использования распределенных ресурсов себестоимость и конечная стоимость ряда облачных решений Selectel существенно снизится. Как считают в компании, это должно повысить спрос на услугу. «Спрос на облачную инфраструктуру растет, российский рынок IaaS [вид облачного сервиса — ред.] ежегодно прибавляет 30-40%. Важным фактором коммерческого успеха того или иного продукта сейчас является цена», — пояснил Любимов в разговоре с РБК Петербург.

SONM

В создание платформы SONM инвестировал 42 млн долл. США, которые компания привлекла в ходе ICO (первичное размещение токенов — РБК), проведенного в июне 2017 года. В компании прогнозируют 186 млн долл. выручки в 2017 году, согласно оптимистичному сценарию. На прибыль компания должна выйти к 2021 году, говорится в материалах SONM. В компании Selectel от прогнозов по финансовой составляющей проекта воздержались.

Автор: Дмитрий Гринкевич

Источник: www.rbc.ru