Новости и пресс-релизы

Крупнейший российский IaaS-провайдер Selectel перевел закупки в электронную форму и запустил корпоративную торговую площадку на базе B2B-Center.

Таким образом Selectel автоматизировал закупочный процесс и взаимодействие с поставщиками: прием коммерческих предложений, проведение онлайн-торгов, коммуникацию с участниками закупок.

«Мы постоянно стремимся снижать стоимость услуг для наших клиентов, в том числе за счет совершенствования финансовых и закупочных процедур. Электронные торги позволяют нам добиваться лучших условий сделок, а также снизить операционные затраты через создание единого центра закупок. Важно и то, что мы демонстрируем открытость и прозрачность компании нашим партнерам и заказчикам», — рассказал Евгений Батлер, заместитель генерального директора Selectel по финансовым и операционным вопросам.

Компания уже провела 67 электронных закупок на общую сумму свыше 400 млн рублей. На корпоративной торговой площадке были отобраны поставщики инженерного и сетевого оборудования, компьютерных комплектующих, расходных материалов, а также подрядчики для строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

«Selectel использует корпоративную площадку по модели SaaS, что позволяет минимизировать расходы на ее содержание и пользоваться всеми преимущества B2B-Center. Компания продемонстрировала современный подход к управлению закупками и внедрила не только электронные торги, но и сервис „Мои поставщики“ для управления данными о контрагентах», — отметил Андрей Бойко, коммерческий директор B2B-Center.