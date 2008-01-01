Новости и пресс-релизы

Объявлены победители федеральной премии IT HR Awards. Selectel, провайдер ИТ-инфраструктурных решений для бизнеса, стал лучшим в номинации «Корпоративная культура в действии».

Компания представила на конкурс проект, направленный на улучшение качества работы сотрудников, выполнение ими не входящих в непосредственные обязанности задач, укрепление взаимовыручки. Эти профессиональные черты отражают корпоративные ценности Selectel.

Задача была решена в формате игры на корпоративном портале — Selectel Game. Игровая механика стимулировала сотрудников публично поощрять инициативы и признавать успехи коллег. Таким образом в команде повышалась общая и личная мотивация к качественной работе и эффективному взаимодействию.

Сейчас в игру Selectel Game вовлечено порядка 80% сотрудников. Многие из них стали лучше понимать ценность своей работы для компании и чаще предлагать помощь коллегам.

Другими важными результатами проекта стали улучшение коммуникации между подразделениями и рост удовлетворенности клиентов качеством обслуживания.

Надежда Курлат, директор по персоналу Selectel «Привычка давать положительный фидбек делает атмосферу в команде Selectel еще более дружественной. Это особенно важно нам, как сервисной компании, поскольку внутренний климат влияет на то, как мы взаимодействуем с клиентами и партнерами».

IT HR AWARDS — первая и единственная премия в России, которая отмечает достижения специалистов и HR-команд, реализующих проекты в области работы с персоналом в технологической сфере. Основная цель премии — сформировать новый стандарт в практике HR-менеджмента через освещение лучших кейсов и управление смыслами. Премия основана в 2016 году.