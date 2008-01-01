Новости и пресс-релизы

Аналитический центр TAdviser подтвердил лидерские позиции Selectel на российском IaaS-рынке.

Selectel вошел в «Топ-5 самых надежных, гибких и удобных поставщиков облачных услуг», составленный аналитиками TAdviser. Как сообщается, при его подготовке оценивалась полнота портфеля и доступность услуг провайдеров с точки зрения используемых технологий, сервиса и цен.

Петр Щеглов, директор по продуктам Selectel «Высокая оценка экспертов TAdviser — очередное подтверждение того, что мы умеем улавливать тренды и создавать востребованные здесь и сейчас сервисы. Как лидер, Selectel делает доступ к новым технологиям более демократичным, предлагая потреблять их по сервисной модели. Мы стремимся к тому, чтобы возможности облаков были доступны всем без исключения пользователям».

Как поясняют в TAdviser, методология исследования подразумевала оценку целого ряда параметров: надежность, гарантированность и доступность сервисов, удобство управления услугами, масштабируемость, производительность и локализация. Для этого были рассмотрены такие аспекты организации как наличие собственных сертифицированных площадок и их количество, уровень квалификации команды инженеров, наличие SLA, гарантии высокой доступности серверов, наличие и качество портала управления, наличие API, а также возможность собственных разработок и доработок под заказчиков.

TAdviser — крупнейший в России портал о корпоративной информатизации. Аналитический центр TAdviser ежегодно составляют детальные обзоры различных секторов ИКТ-рынка, формируя рейтинги наиболее популярных поставщиков и решений.