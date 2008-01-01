Новости и пресс-релизы

Selectel, ведущий российский провайдер облачных и хостинговых сервисов, и компания «Новые облачные технологии», российский разработчик программных продуктов МойОфис, объявили о сотрудничестве.

Selectel начал предоставлять платформу МойОфис по модели «программное обеспечение как сервис» (SaaS) в рамках ранее анонсированной инициативы Selectel Lab. Заказчикам доступны бизнес-приложения для создания, совместного редактирования и централизованного хранения документов «МойОфис Профессиональный», а также средства для организации электронной почты, корпоративного общения, календарей и адресной книги сотрудников. Заказать сервис можно на сайте selectel.ru.

«Использование программного обеспечения по модели SaaS снимает ряд барьеров для заказчика: нет необходимости бюджетировать закупки дополнительных серверов и инфраструктуры, а также не нужно изучать аспекты проектирования, инсталляции и эксплуатации. Партнерство с провайдером масштаба Selectel открывает нам доступ к тысячам потенциальных клиентов, что позволит расширить число пользователей МойОфис», — прокомментировал генеральный директор компании «Новые облачные технологии» Дмитрий Комиссаров.

«Оценив надежность, производительность и доступность инфраструктуры Selectel, компании переносят к нам различные информационные системы. Мы же расширяем набор сервисов и упрощаем запуск бизнес-приложений в наших дата-центрах. МойОфис — это перспективный российский продукт, с которым многие хотят познакомиться в облачной версии. Теперь клиенты Selectel могут бесплатно протестировать платформу и оперативно развернуть ее на специально подготовленной для этого инфраструктуре. Мы рассчитываем на интерес со стороны компаний, которые переходят на программное обеспечение, включенное в реестр отечественного ПО Минкомсвязи», — отметил директор по продуктам Selectel Петр Щеглов.

В Selectel Lab клиенты могут использовать «МойОфис Профессиональный» в ознакомительных целях в течение месяца и перейти затем на платную подписку.