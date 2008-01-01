Новости и пресс-релизы

Selectel, ведущий российский провайдер облачных и хостинговых решений, представил услугу «Удаленная точка присутствия». Она позволяет в течение дня организовать узел связи в Москве или Петербурге с прямым подключением к точкам обмена трафиком. Провайдер предлагает не только канал передачи данных до пиринговой точки, но и необходимую аппаратную инфраструктуру по сервисной модели (IaaS). Сейчас в рамках услуги доступно подключение к крупнейшим в России точкам обмена трафиком MSK-IX и SPB-IX, в дальнейшем их перечень будет расширяться.

Организовать точку присутствия в дата-центре класса Tier3 можно на базе одного или нескольких выделенных серверов или виртуальных машин в облаке Selectel. Сам процесс полностью автоматизирован: все необходимые действия производятся из панели управления. Заказ услуги занимает несколько минут, на ее техническую реализацию при выборе стандартной инфраструктуры отводится один день.

Подобное решение не требует финансовых затрат на покупку серверного и сетевого оборудования, избавляет от необходимости заключать договоры с цепочкой поставщиков «провайдер — оператор связи — точка обмена трафиком» и обслуживать их, значительно сокращает время организации точки присутствия.

Александр Тугов, директор по продуктам Selectel «Услуга будет интересна, в первую очередь, контент-генераторам и контент-провайдерам, особенно в сегменте видео. Это не только видеохостинги и video on demand приложения. Сегодня активными генераторами видеотрафика становятся облачные коммуникационные сервисы, приложения для видеонаблюдения, образовательные платформы и платформы для онлайн-трансляций. Кроме того, услуга облегчит задачу расширения географии CDN-сетям».

Прямое подключение к пиринговым точкам позволяет улучшать сетевую связность и оптимизировать сетевые маршруты, добиваясь более быстрого отклика веб-ресурсов, экономить на оплате услуг транзитным и вышестоящим операторам и не зависеть от ограничений по объему доступного трафика. Кроме того, это возможность установить локальное взаимодействие с авторитативными DNS-серверами доменных RU, COM, NET и др., а также с DNS-серверами корневого домена, что снижает вероятность проблем из-за DDoS-атак и сбоев на магистральных каналах связи.

К 2020 году видео станет основным типом контента, которым будут обмениваться пользователи интернета: от компаний до бытовых потребителей. По прогнозам Cisco, в России с 2015 по 2020 гг. IP-трафик утроится и превысит объем всего российского интернета за 2005 год. IP-видеотрафик за этот период вырастет четырехкратно, его годовой прирост составит 32%. На долю совокупного видеотрафика в 2020 г. будет приходиться 75% всего интернет-трафика (в 2015 году этот показатель составлял 57%). На долю формата HD придется 77% видеотрафика, на долю Ultra HD — 11,3%.

Объем генерируемого клиентами Selectel трафика увеличился в два раза за период с 2014 по 2016 гг. Постоянный рост нагрузки требует непрерывной модернизации сетевой инфраструктуры. В течение этих двух лет провайдер увеличил емкость подключенных аплинков в 2,5 раза, емкость каналов между Москвой и Петербургом — в 2 раза. Хостинговая и облачная платформы Selectel были переведены на коммутационное оборудование, поддерживающее работу портов на скорости 40 Гбит/сек, кратно была увеличена емкость внутренних каналов связи между дата-центрами.

О компании

Selectel — ведущий российский провайдер облачных и хостинговых решений (IaaS). Компания предлагает сервисы для разных категорий бизнеса: от индивидуальных предпринимателей до корпораций.Спектр услуг включает в себя размещение серверов, аренду выделенного пространства, облачное хранилище, виртуальное приватное облако, сеть доставки контента и др. Надежность и безотказность сервисов обеспечивается за счет собственной сети дата-центров уровня Tier3, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Более 8000 клиентов по всему миру доверяют Selectel.