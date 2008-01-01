Новости и пресс-релизы

Selectel, провайдер ИТ-инфраструктурных решений для бизнеса, помог модернизировать учебный дата-центр Университета ИТМО. Компания безвозмездно передала вузу 40 современных высокопроизводительных серверов.

Университет ИТМО, ведущий вуз России в области IT, делает акцент на изучении студентами актуальных технологий и проведении научных исследований в таких областях, как системы искусственного интеллекта, машинное обучение, работа с большими данными и другие, и широко применяет в научно-образовательном процессе цифровые инструменты. Чтобы делать это на высоком уровне, вузу необходимо поддерживать свою инфраструктурную базу в современном состоянии.

Selectel является признанным технологическим лидером российского облачного рынка. Компания выбрала из продуктовой линейки серверы, наиболее подходящие для ряда новых проектов университета, и безвозмездно передала их вузу.

Олег Любимов, генеральный директор Selectel «Selectel работает на динамично развивающемся рынке. С ростом бизнеса нам нужны новые квалифицированные разработчики, инженеры, другие технические и нетехнические специалисты. Поэтому мы заинтересованы в развитии отечественной системы образования. Совместный с Университетом ИТМО проект — пример взаимовыгодного партнерства бизнеса и высшей школы».

Сергей Хоружников, декан факультета инфокоммуникационных технологий Университета ИТМО «Участие отраслевых партнеров в образовательном процессе, безусловно, является важным его элементом и положительно сказывается на уровне подготовки обучающихся и их дальнейшем трудоустройстве. Университет ИТМО и компания Selectel плодотворно взаимодействуют в этом направлении уже более пяти лет. Наши студенты проходят практику и выполняют выпускные работы в Selectel под руководством высококвалифицированных специалистов компании».

По словам декана, передача университету сорока современных серверов позволит значительно усилить материально-техническую базу факультета и расширить набор лабораторных и практических занятий для широкого круга дисциплин, в том числе, таких, как «Проектирование и поддержка компьютерных сетей», «Организация и управление облачной инфраструктурой», «Виртуализация сетевых функций», «Программно-конфигурируемые сети», «Современные сетевые технологии в системах хранения данных» и других.

Selectel активно сотрудничает с российскими вузами. Компания поддерживает их образовательные инициативы, проводит собственные Дни карьеры и развивает программу студенческих стажировок, помогая студентам попасть на работу в IT-бизнес.