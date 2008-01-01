Новости и пресс-релизы

Selectel, ведущий российский провайдер облачных и хостинговых сервисов, и SONM, блокчейн платформа децентрализованных облачных ресурсов, заключили меморандум о сотрудничестве. В партнерстве компании планируют создавать ИТ-инфраструктурные решения для бизнеса на базе технологии блокчейн. На российском IaaS рынке это первая подобная инициатива. Стороны уверены в успехе проекта.

Команда SONM работает над созданием децентрализованной облачной платформы и уже представила ее альфа-релиз. Облако SONM аккумулирует в себе мощности серверов, персональных компьютеров и других устройств участников Сети по всему миру, занятых в блокчейн-проекте.

«При майнинге традиционных криптовалют сотни тысяч людей с помощью видеокарт в ПК, специального оборудованиях выполняют не имеющие практической пользы математические операции, перебирая хэши, в попытках найти блок который даст им нужную криптомонету. Чтобы заработать на этом, необходима глубокая степень понимания того, что происходит на рынке, разбираться в токенах, биржах, обменных курсах. Мы предлагаем майнерам зарабатывать на решении практических задач: обеспечивать расчет нейросетей и 3D рендеринг, хостить сайты и игровые серверы, поддерживать работу распределенных приложений, хранить массивы данных», — рассказывает Евгений Манаев, руководитель направления аналитики и исследований SONM.

Совместно Selectel и SONM намерены создавать облачные решения энтерпрайз-уровня. Первые результаты компании планируют представить рынку уже в 2018 году. В зоне ответственности Selectel — дизайн и маркетинг продукта для конечных клиентов, сервисная и техническая поддержка услуг. SONM приносит в проект неограниченные вычислительные ресурсы децентрализованной сети, а также понимание принципов работы блокчейн-систем. Каждый из партнеров самостоятельно финансирует свою часть работ.

«Вычислительные ресурсы, которые аккумулируются в облаке SONM, мы будем интегрировать со своими системами и использовать в отдельных продуктах, — объясняет исполнительный директор Selectel Олег Любимов. — Эти продукты будут совмещать преимущества децентрализованных систем: отказоустойчивость, неограниченная масштабируемость, низкая стоимость использования, и профессиональной облачной инфраструктуры: привычный рублевый биллинг, стандартизированный документооборот, квалифицированная техподдержка, гарантированный SLA».

Облачные решения на базе децентрализованных вычислительных ресурсов отлично подходят для вычислений в big data проектах, обучения нейросетей, поддержки распределенных приложений, надежного хранения больших массивов информации. Они позволяют не только удешевить эти задачи, но и гарантировать большую гибкость и надежность сервисов.