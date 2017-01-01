Новости и пресс-релизы

Selectel, ведущий российский провайдер облачных и хостинговых сервисов (IaaS), и Северо-Западный региональный центр Райффайзенбанка заключил кредитное соглашение. По условиям сделки, открыты две кредитные линии на общую сумму 200 млн рублей. Средства будут направлены на финансирование инвестиционной программы Selectel. Компания осуществила частичную выборку кредита.

Евгений Батлер, заместитель генерального директора Selectel по финансовым и операционным вопросам, отмечает: «Рынок облачных услуг переходит в фазу стремительного роста. Selectel обладает необходимыми технологиями, ресурсами и опытом, чтобы на этой волне упрочить свое лидерство в традиционных для провайдера сегментах SMB и SOHO и расширить присутствие в enterprise-секторе. В лице Райффайзенбанка мы приобрели надежного и гибкого финансового партнера в реализации наших планов. Кредитные средства будут направлены на финансирование инвестиционной программы, которая предполагает расширение мощностей и развитие технологической базы».

Андрей Почеснев, директор Северо-Западного регионального центра Райффайзенбанка, прокомментировал сделку: «Хотя российские компании пока предпочитают самостоятельно контролировать собственную ИТ-инфраструктуру, технологические достижения и экономическая ситуация в стране подталкивают их к использованию услуг коммерческих провайдеров. Успешная сделка поддержит реализацию бизнес-стратегии и поможет укрепить Selectel рыночные позиции».

Selectel — ведущий российский провайдер облачных и хостинговых сервисов (Infrastructure as a service, IaaS). Компания предлагает комплексные решения для разных категорий бизнеса: от индивидуальных предпринимателей до крупных корпораций. Спектр услуг включает в себя размещение и аренду серверов, облачное хранилище, виртуальное приватное облако, сеть доставки контента и др. Надежность и безотказность сервисов обеспечивается собственной сетью дата-центров уровня Tier III, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Selectel доверяют более восьми тысяч клиентов по всему миру.

Северо-Западный региональный центр Райффайзенбанка — один из крупнейших филиалов банка с участием иностранного капитала в Северо-Западном регионе. Количество крупных и средних корпоративных клиентов РЦ превышает 1600 компаний, большая часть из которых — это представители нефтяной, химической, автомобилестроительной, строительной, пищевой, транспортной отрасли и розничной торговли. РЦ обслуживает более 18 тысяч компаний сегмента малого и микро-бизнеса. Количество розничных клиентов превышает 513 тыс. человек. Кредитный портфель — 66,34 млрд рублей. Средства клиентов — 82,98 млрд рублей. Сеть отделений насчитывает 17 дополнительных офисов в Санкт-Петербурге и 5 в Северо-Западном регионе (2 в Череповце, по одному в Калининграде, Сыктывкаре и Петрозаводске). Данные по состоянию на 01.01.2017 г.

АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. АО «Райффайзенбанк» занимает 14-е место по размеру активов по итогам 2016 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» АО «Райффайзенбанк» находится на 10-м месте в России по объему средств частных лиц и 7-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 2016 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 14 рынках. Более 51 000 сотрудников банка обслуживают 14,2 миллиона клиентов в более чем 2 600 отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего около 60,7% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.