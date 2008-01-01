Новости и пресс-релизы

Selectel, провайдер ИТ-инфраструктурных решений для бизнеса, и DDoS-GUARD, оператор связи и услуг по защите от DDoS-атак, совместно запустили узел фильтрации трафика. Он стал первой и единственной точкой в Петербурге, являющейся частью глобально распределенной фильтрующей сети.

Новый узел фильтрации расположен в дата-центре Selectel «Цветочная 2». Узел является разработкой компании DDoS-GUARD, которая занимается защитой от DDoS-атак с 2011 года и планомерно расширяет свою геораспределенную фильтрующую сеть.

Подключиться к узлу фильтрации могут как другие дата-центры, операторы связи, провайдеры и интеграторы, так и компании из других отраслей, которым критично важно защитить свои веб-ресурсы.

Александр Тугов, директор по развитию услуг Selectel «Это наш первый большой проект с DDoS-GUARD. Мы довольны его результатами и видим потенциал дальнейшей интеграции наших инфраструктур и услуг. Для Selectel это особенно актуально с учетом масштаба сети дата-центров и широты продуктовой линейки. Отдельно хочется отметить качество и высокую степень автоматизации сервисов DDoS-GUARD».

Дмитрий Рудь, начальник отдела продаж DDoS-GUARD «Почему мы выбрали в качестве партнера именно Selectel? Потому что они делают ставку на современные технологии, не экономят на качестве услуг и всегда открыты для инноваций».

Любой имеющий присутствие в дата-центре «Цветочная 2» заказчик может повысить надежность и отказоустойчивость собственных сервисов, оптимизировать маршруты трафика и снизить задержки на сети. Локальный трафик будет обработан непосредственно в Петербурге, без передачи на фильтрацию в другие регионы. Кроме того, петербургский узел соединен прямыми физическими каналами связи с узлами фильтрации в Москве и Амстердаме, что снижает нагрузку на каждый элемент сети.

Система фильтрации, частью которой стал новый узел в Петербурге, способна вычислить и заблокировать DDoS-атаки на уровнях L3-L4 и L7 мощностью до 1,5 Tbps. Самообучаемая система работает в автоматическом режиме. Конечный пользователь получает уже очищенный трафик без задержек, при этом тарифицируется только легитимный трафик.