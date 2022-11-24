Новости и пресс-релизы

14 февраля 2023, Москва: Selectel, ведущий российский провайдер IT-инфраструктуры, представляет Selectel.Prime — премиальную партнерскую программу, позволяющую получать прогнозируемый доход от вложенных в IT-инфраструктуру средств.

Участники программы могут приобрести фиксированные конфигурации выделенных серверов — оборудования, которое используется клиентами Selectel для размещения приложений, веб-сайтов, баз данных и выполнения других ресурсоемких задач. Стоимость доступных к покупке конфигураций начинается от 825 000 рублей. Доход участника программы формируется из выручки, полученной от сдачи серверов в аренду. При этом ему не нужно заботиться о поиске клиентов и обслуживании оборудования — этим занимается Selectel.

Ежемесячный доход участника программы может составлять более 20% от выручки с сервера, но не зависит напрямую от загрузки конкретного оборудования — для упрощения взаимодействия с партнерами провайдер ввел специальный коэффициент загрузки. При такой схеме расчета выплат участник также оказывается застрахован от инфляции — при росте стоимости аренды сервера, его доход увеличивается на соответствующую сумму. Ежемесячная выплата за сервер стоимостью 825 000 рублей на текущий момент составляет около 17 000 рублей.

Договор заключается на три года с возможностью двукратного автоматического пролонгирования. Таким образом, максимальная продолжительность соглашения составляет девять лет. При выходе участника из программы провайдер выкупает у него оборудование по заранее зафиксированной стоимости с учетом амортизации. Участие в программе доступно только налоговым резидентам Российской Федерации — как текущим клиентам Selectel, так и любым заинтересованным лицам.