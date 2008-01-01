Новости и пресс-релизы

Qrator Labs, специализирующаяся на противодействии DDoS-атакам, и Selectel, ведущий российский провайдер облачных и хостинговых сервисов (IaaS), объявляют о начале сотрудничества.

Selectel — один из лидеров рынка облачной инфраструктуры в России. С 2009 года компания разрабатывает собственные решения как для крупных корпоративных клиентов, так и для небольших фирм. Облачная платформа Selectel развернута на базе собственных дата-центров уровня Tier III, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В рамках технологического сотрудничества Qrator Labs будет осуществлять круглосуточный мониторинг интернет-трафика клиентов Selectel, выявляя вредоносный и обеспечивая таким образом проактивную защиту от DDoS-атак.

Интернет-трафик будет пропускаться через сеть Qrator, при необходимости фильтроваться и далее передаваться по защищенному каналу к ресурсам клиентов Selectel.

Мониторинг интернет-трафика будет вестись на всех инфраструктурных решениях Selectel, включая облачную платформу, выделенные серверы и размещенное в дата-центрах оборудование клиентов.

«Подписание соглашения с компанией Selectel — важный этап развития нашей партнерской сети. Мы ценим исключительные компетенции нашего партнера и надеемся на реализацию новых совместных проектов и значительный прирост числа корпоративных заказчиков, для которых важно обеспечение на высоком уровне доступности ресурсов и эффективное противодействие DDoS-атакам», — комментирует генеральный директор и основатель Qrator Labs Александр Лямин.

«Россия в первой пятерке стран, чаще других становящихся целями DDoS-атак. Ущерб от них измеряется миллиардами рублей. Поэтому превентивная защита от киберугроз должна стать приоритетом для ИТ-подразделений и служб безопасности фирм с высоким уровнем цифровизации. Будет уместно провести аналогию с добровольным страхованием автомобилей: садясь за руль, никто не думает попасть в аварию, но даже небольшой риск может вылиться в серьезные убытки. Поэтому покупать страховой полис уже вошло в привычку многих владельцев авто. Проактивная защита от DDoS-атак — это страховка бизнеса от убытков из-за остановки бизнес-процессов или потери конфиденциальных данных. Для клиентов Selectel мы рассматривали разных провайдеров анти-DDoS сервисов и остановились на Qrator Labs. Высокая репутация компании и хорошие результаты, полученные во время тестов ее решения, позволяют с оптимизмом смотреть на перспективы партнерских отношений», — говорит директор по продуктам Selectel Александр Тугов.

О компании Qrator Labs

Qrator Labs — сервис номер один в области противодействия DDoS в России (согласно отчету IDC «Russia Anti-DDoS Services Market 2016–2020 Forecast and 2015 Analysis»). Компания основана в 2009 году и предоставляет услуги анти-DDoS в комплексе с решениями WAF (Web Application Firewall), организованными по технологии партнёрской компании Wallarm. Для эффективного противодействия DDoS-атакам Qrator Labs использует данные собственного сервиса глобального мониторинга интернета Qrator.Radar. Сеть фильтрации Qrator хорошо покрывает США, Россию, ЕС и Азию, что наряду с собственными алгоритмами фильтрации является конкурентным преимуществом компании.

Команда Qrator Labs занимается исследованиями в области противодействия DDoS-атакам с 2006 года, и постоянно совершенствует уникальные алгоритмы фильтрации, которые строятся с использованием технологий машинного обучения. Это позволяет фильтрам оперативно реагировать на новые типы угроз в автоматическом режиме.

Клиенты Qrator Labs — это компании из различных отраслей по всему миру. В числе российских клиентов: ведущий банк «Тинькофф Кредитные Системы», платёжные системы (Qiwi, Cyberplat, Элекснет), сайты электронной коммерции (Lamoda, Юлмарт, Эльдорадо, ОЗОН, Wildberries, Ситилинк), СМИ (МИА «Россия Сегодня», радиостанция «Эхо Москвы», Регнум, телеканалы «Звезда», ТНТ, «Дождь», НТВ-Плюс) и многие другие.

О компании Selectel

Selectel — ведущий российский провайдер облачных и хостинговых сервисов (Infrasructure as a service, IaaS). Компания предлагает комплексные решения для разных категорий бизнеса: от индивидуальных предпринимателей до крупных корпораций. Спектр услуг включает в себя размещение и аренду серверов, облачное хранилище, виртуальное приватное облако, сеть доставки контента и др. Надежность и безотказность сервисов обеспечивается собственной сетью дата-центров уровня Tier III, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Selectel доверяют более восьми тысяч клиентов по всему миру.