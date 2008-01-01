Новости и пресс-релизы

Selectel, ведущий российский провайдер облачных и хостинговых сервисов, сообщил о назначении Павла Алимова на должность генерального директора.

Ранее Павел Алимов занимал должность заместителя генерального директора и отвечал за стратегическое развитие компании.

Решение уступить пост генерального директора Selectel Лев Левиев объяснил большим числом инвестиционных проектов, в которые вовлечен предприниматель. «Необходимость участвовать в управлении другими активами не позволяла мне в последнее время полностью погрузиться в рабочие вопросы Selectel. Поэтому я решил передать функции генерального директора Павлу — человеку, который целиком отдается развитию бизнеса. При этом я не покидаю компанию и принимаю на себя обязанности председателя совета директоров», — заявил Лев Левиев.

Павел Алимов прокомментировал достигнутые компанией результаты и обозначил основные приоритеты развития на будущее: «За последние три года мы стали компанией № 1 на российском IaaS-рынке, увеличили количество клиентов в 2 раза, а выручку от IaaS — более чем в 6 раз. Свою главную задачу я вижу в том, чтобы поддержать и усилить тот импульс развития, который сообщили компании ее основатели. У нас много амбициозных планов и задач, и мы собрали самую лучшую команду для их реализации».

Биографическая справка

Павел Алимов присоединился к Selectel в 2016 году в роли заместителя генерального директора по стратегии и развитию и до текущего момента отвечал за стратегическое управление компанией, с нуля построил аналитическое подразделение, а также руководил HR-направлением.

До прихода в Selectel Павел более десяти лет работал в сфере корпоративных финансов, прямых и венчурных инвестиций. В 2011–2016 гг. он управлял венчурным фондом Frontier Ventures. Ранее на протяжении пяти лет занимался прямыми инвестициями в Альфа-Групп, Klever Asset Management и Группе ИСТ, преимущественно фокусируясь на инвестициях в потребительском и финансовом секторах.

До 2008 года Павел работал в инвестиционно-банковском подразделении Goldman Sachs в Москве и Лондоне, где консультировал ведущие российские и международные компании по привлечению финансирования и проведению сделок слияний и поглощений общим объемом свыше $4 млрд.

В 2005 году Павел окончил Университет Южной Калифорнии (степень бакалавра в Бизнес-администрировании/Финансах).