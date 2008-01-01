Новости и пресс-релизы

Провайдер ИТ-инфраструктуры Selectel и MONT, крупнейший дистрибьютор ПО в России и СНГ, объявили о начале сотрудничества. Теперь партнерам MONT на территории России доступны Облачная платформа Selectel и Облако Selectel на базе VMware. Также их обеспечат всесторонней технической и маркетинговой поддержкой от MONT на всех этапах сделки.

Облачная платформа Selectel представлена в 2015 году. Сегодня она предлагает широкий набор инструментов и решений — от виртуальных серверов до микросервисов и функций бессерверных вычислений. На базе Облачной платформы Selectel можно развернуть простую тестовую среду или создать виртуальный дата-центр корпоративного класса.

Точки присутствия Облачной платформы Selectel находятся в Москве, Петербурге и Новосибирске. Это позволяет организовывать отказоустойчивые инфраструктурные решения и минимизировать сетевые задержки.

Облако Selectel на базе VMware представлено в апреле 2018 года. Оно позволяет заказчикам быстро масштабировать их ИТ-инфраструктуру за пределами собственных дата-центров без капитальных и организационных затрат.

Selectel отмечен статусом VMware Cloud Verified. Он подчеркивает, что решение Selectel использует все передовые компоненты и открывает все возможности облачной платформы VMware Cloud, включая интеграцию и функциональную совместимость, оптимизацию затрат и гибкость. Партнерский статус VMware Cloud Verified также свидетельствует о безупречном качестве услуг Selectel.

Партнерство с MONT позволит сделать облачные сервисы Selectel доступными еще большему числу российских организаций, заинтересованных в цифровизации бизнеса.

Максим Попов, заместитель генерального директора Selectel «Десять лет Selectel создает и продвигает на рынке облачные сервисы, поддерживая репутацию технологического лидера. Мы видим, что все больше российских компаний доверяют облакам, внедряют цифровые решения в бизнес-процессы. Поэтому мы прикладываем много усилий для создания удобной и качественной сети дистрибуции своих продуктов и платформ. Партнерство с MONT большой шаг вперед на этом пути».

