Храним данные по 152-ФЗ Наша инфраструктура соответствует 152-ФЗ. Это значит, что все данные мы храним и обрабатываем по закону. Вы можете гарантировать своим клиентам сохранность личной информации. Читать про соответствие 152-ФЗ

20 000+ клиентов 13 лет создаем новые продукты, чтобы помогать клиентам решать сложные задачи. К нам приходят, когда нужно создать или перенести инфраструктуру, защитить данные или обрабатывать их по закону. Читать кейсы компаний