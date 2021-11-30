Серверы. Облако. Дата-центры
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Почему Selectel
Храним данные по 152-ФЗ
Наша инфраструктура соответствует 152-ФЗ. Это значит, что все данные мы храним и обрабатываем по закону. Вы можете гарантировать своим клиентам сохранность личной информации.Читать про соответствие 152-ФЗ
20 000+ клиентов
13 лет создаем новые продукты, чтобы помогать клиентам решать сложные задачи. К нам приходят, когда нужно создать или перенести инфраструктуру, защитить данные или обрабатывать их по закону.Читать кейсы компаний
в 6 дата-центрах в России
Они находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — каждый мы построили сами. Знаем о дата-центрах все и умеем создавать условия для надежного и безопасного размещения инфраструктуры.Узнать все про дата-центры
Нашими продуктами легко
пользоваться
Можно сделать все самим в my.selectel.ru
Наша панель управления — идеальный инструмент для тех, кто не хочет общаться с отделом продаж или поддержкой. Чтобы начать пользоваться продуктами, достаточно только зарегистрироваться и пополнить баланс.Зарегистрироваться
Найти ответы в документации
Создали большую базу знаний с информацией про продукты, их настройку и управление. А для
разработчиков — отдельный портал по автоматизации
IT-инфраструктуры.
Все на русском языке.
Обратиться в бесплатную техподдержку
Задайте любой вопрос о продукте, его настройках, трудностях в работе или неполадках. Поддержка работает 24/7, специалисты ответят в течение 15 минут и помогут со всем разобраться.Задать вопрос