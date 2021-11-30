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Серверы. Облако. Дата-центры

Выделенные серверы

Аренда железа с готовностью от 120 секунд.
Готовые серверы Конфигуратор Серверы с GPU Серверы с Mac mini®

Облачная платформа

Сервисы в облаке с оплатой pay-as-you-go и быстрым масштабированием.
Облачные серверы Managed Kubernetes Облачные базы данных Объектное хранилище

Облако на базе VMware

Виртуальный дата-центр за несколько минут с технологией VMware.
Публичное облако Частное облако Контейнеры DRaaS

Размещение серверов

Ваши серверы в дата-центрах Selectel.
Место для сервера Стойка для серверов Изолированная зона для серверов

Почему Selectel

  • Храним данные по 152-ФЗ

    Наша инфраструктура соответствует 152-ФЗ. Это значит, что все данные мы храним и обрабатываем по закону. Вы можете гарантировать своим клиентам сохранность личной информации.

    Читать про соответствие 152-ФЗ

  • 20 000+ клиентов

    13 лет создаем новые продукты, чтобы помогать клиентам решать сложные задачи. К нам приходят, когда нужно создать или перенести инфраструктуру, защитить данные или обрабатывать их по закону.

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  • в 6 дата-центрах в России

    Они находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — каждый мы построили сами. Знаем о дата-центрах все и умеем создавать условия для надежного и безопасного размещения инфраструктуры.

    Узнать все про дата-центры

Нашими продуктами легко
пользоваться

Можно сделать все самим в my.selectel.ru

Наша панель управления — идеальный инструмент для тех, кто не хочет общаться с отделом продаж или поддержкой. Чтобы начать пользоваться продуктами, достаточно только зарегистрироваться и пополнить баланс.

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Найти ответы в документации

Создали большую базу знаний с информацией про продукты, их настройку и управление. А для разработчиков — отдельный портал по автоматизации IT-инфраструктуры.
Все на русском языке.

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Обратиться в бесплатную техподдержку

Задайте любой вопрос о продукте, его настройках, трудностях в работе или неполадках. Поддержка работает 24/7, специалисты ответят в течение 15 минут и помогут со всем разобраться.

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